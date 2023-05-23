الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيسة برلمان مونتنغرو (يتم تحديثه)

باكو، 23 مايو (أذرتاج) استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف رئيسةَ برلمان مونتنغرو دانيلا جوروفيتس في 23 مايو.

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