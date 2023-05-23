  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيسة برلمان مونتنغرو (يتم تحديثه)

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٠١]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيسة برلمان مونتنغرو (يتم تحديثه)

    باكو، 23 مايو (أذرتاج)

    استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف رئيسةَ برلمان مونتنغرو دانيلا جوروفيتس في 23 مايو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (يتم تحديثه)
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٤٧]
    الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الرسمية الى ليتوانيا
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يزور النصب التذكاري لشهداء حرب استقلال ليتوانيا
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
    مهربان علييفا تشكر الجانب الليتواني في حسابها على انستغرام