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    كوبيا والوكالة الليتوانية للابتكارات توقعان على مذكرة تعاون في فيلنيوس

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:١٢]

    باكو، 23 مايو (أذرتاج)

    وقعت وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية (كوبيا) والوكالة الليتوانية للابتكارات على مذكرة تفاهم للتعاون في اطار منتدى الاعمال الليتواني الاذربيجاني الذي أقيم في فيلنيوس في 22 مايو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الوثيقة وقعها رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اورخان محمدوف وممثلة الوكالة الليتوانية للابتكارات اندره بالسينياتي.

    تنص المذكرة على تبادل المعلومات المتعلقة بالفعاليات المختلفة المقامة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال خدمة المؤسسات من هذا النوع، فضلا عن تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز التعاون بين مثل هذه المؤسسات.

    تحدث اورخان محمدوف في عرض قدمه في المنتدى عن نشاط الوكالة التي يرأسها والدعم والخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان وكذلك فرص التعاون بين هذه المؤسسات ونظيراتها الليتوانية.

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    كوبيا والوكالة الليتوانية للابتكارات توقعان على مذكرة تعاون في فيلنيوس كوبيا والوكالة الليتوانية للابتكارات توقعان على مذكرة تعاون في فيلنيوس