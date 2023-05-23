انطلاق زيارة مشاركي المؤتمر الدولي الى زنكيلان المحررة من الاحتلال

باكو، 23 مايو (أذرتاج)

قام مشاركو المؤتمر الدولي في موضوع "دور البرلمانات الوطنية في ترويج الامن والاستقرار عبر الاقتصاد الأخضر وربط طرق النقل والتنمية المستدامة" المقام في باكو برعاية المجلس الوطني والجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي بزيارة محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج ان الضيوف في البداية تعرفوا ميدانيا على الدمار والاعمال الوحشية التي ارتكبها الأرمن في فترة الاحتلال، واعمال إعادة البناء والإعمار في مدينة زنكيلان وقرية آغالي التي أنشئت على أساس مفهوم "القرية الذكية" والبنية التحتية المتعلقة بالسكة الحديدية ومنشآت الطاقة الخضراء التابعة لمؤسسة "أذر ايشيق" للكهرباء.