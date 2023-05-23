أمين لجنة الدولة: 181 شخص أرميني الأصل قد أطلق سراحهم وسلموا إلى أرمينيا بعد الحرب الوطنية

باكو، 23 مايو، أذرتاج

قال أمين لجنة الدولة المعنية بالمواطنين الأسراء والمفقودين والرهائن رئيس فريق العمل إسماعيل أخوندوف في المؤتمر الدولي المنعقد في موضوع "علم الآثار الشرعي وأنثروبولوجيا الطب الشرعي: التطبيقات الإنسانية" في باكو 23 مايو اليوم إن 6 جنودنا كانوا قد أصبحوا في عداد المفقودين في الحرب الوطنية والعوامل التي تعرقلنا في الوقت الحاضر هي مشكلة الألغام.

وقيل إن 181 شخص ارميني الأصل قد أطلق سراحهم وسلموا إلى أرمينيا خلال الفترة التي مضت بعد الحرب الوطنية.

وزاد اخوندوف أن حوالي 700 عملية إنسانية حققت بمشاركة منظمة الصليب الأحمر الدولية عن كثب خلال فترة التعاون المنطلقة منذ عام 1992م".