  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الاتحاد الاذربيجاني لرواد العمل وغرفة ترابزون للتجارة والصناعة توقعان مذكرة تعاون

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:١٢]
    الاتحاد الاذربيجاني لرواد العمل وغرفة ترابزون للتجارة والصناعة توقعان مذكرة تعاون

    باكو، 23 مايو (أذرتاج)

    وقع الاتحاد الاذربيجاني لرواد العمل وغرفة ترابزون للتجارة والصناعة على مذكرة تعاون بينهما.

    أفادت اذرتاج نقلا عن الاتحاد ان الوثيقة وقعها نائب رئيس الاتحاد وقار زينالوف ورئيس هيأة إدارة الغرفة اركوت جيليبي.

    بناء على الوثيقة، ستقوم الهيأتان بتوسيع العلاقات الاقتصادية وترويج الاستثمارات بين البلدين وسيتم تبادل معلومات عن المشاريع الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين والتدريبات والبعثات التجارية والمعارض وغيرها، وستنظم زيارات للعمل وسيتم التعاون في اعداد مشاريع ذات الاهتمام المشترك.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٥‎]
    مذكرة تفاهم بين آذبرومو وكالة تنمية الأعمال والأسواق الزراعية الليتوانية
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٢١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:١٢]
    كوبيا والوكالة الليتوانية للابتكارات توقعان على مذكرة تعاون في فيلنيوس
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٤٠]
    سكة حديد رشت – استارا قد تشغل في حلول عام 2027