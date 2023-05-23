الاتحاد الاذربيجاني لرواد العمل وغرفة ترابزون للتجارة والصناعة توقعان مذكرة تعاون

باكو، 23 مايو (أذرتاج)

وقع الاتحاد الاذربيجاني لرواد العمل وغرفة ترابزون للتجارة والصناعة على مذكرة تعاون بينهما.

أفادت اذرتاج نقلا عن الاتحاد ان الوثيقة وقعها نائب رئيس الاتحاد وقار زينالوف ورئيس هيأة إدارة الغرفة اركوت جيليبي.

بناء على الوثيقة، ستقوم الهيأتان بتوسيع العلاقات الاقتصادية وترويج الاستثمارات بين البلدين وسيتم تبادل معلومات عن المشاريع الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين والتدريبات والبعثات التجارية والمعارض وغيرها، وستنظم زيارات للعمل وسيتم التعاون في اعداد مشاريع ذات الاهتمام المشترك.