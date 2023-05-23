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    سياسة


    الرئيس: أذربيجان هي التي تقدمت بمبادرة لتوقيع معاهدة سلام مع أرمينيا

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٢٤]
    الرئيس: أذربيجان هي التي تقدمت بمبادرة لتوقيع معاهدة سلام مع أرمينيا

    باكو، 23 مايو، (أذرتاج)

    بعد انتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما، تقدمت أذربيجان بمبادرة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وتوقيع معاهدة سلام.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أثناء استقباله رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارغريتا سيدرفيلت.

    وأشار رئيس الدولة إلى المناقشات الأخيرة في واشنطن حول نص معاهدة السلام على مستوى وزيري خارجية البلدين وكذلك لقاءاته مع رئيس وزراء أرمينيا في بروكسل بدعم من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل. وأكد الرئيس الأذربيجاني أنه ستعقد اجتماعات في إطار الفعاليات الدولية المختلفة في الفترات المقبلة.

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