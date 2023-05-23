الرئيس إلهام علييف: أذربيجان طرحت مبادرة لإنشاء نموذج متكامل لجنوب القوقاز

باكو، 23 مايو، )أذرتاج)

تؤيد أذربيجان توقيع معاهدة السلام مع أرمينيا على أساس المبادئ الخمسة المقدمة من قبلها وخاصة الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي وسيادة الدولتين.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أثناء استقباله رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السيدة مارغريتا سيدرفيلت.

قال رئيس الدولة إن أذربيجان هذ التي تقدمت بمبادرة للجمع بين أذربيجان وجورجيا وأرمينيا على نفس المنصة وإنشاء نموذج متكامل لجنوب القوقاز.