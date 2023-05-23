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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى أوكرانيا

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
    الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى أوكرانيا

    باكو، 23 مايو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 مايو اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في أوكرانيا.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفيرة ألميرة حسين قيزي أخوندوفا عن منصب سفير أذربيجان لدى أوكرانيا وفي نفس الوقت منصب المندوب الدائم الأذربيجاني لدى منظمة جوام المنظمة من اجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

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