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    الخارجية: أذربيجان أرجعت في كثير من الحالات أسراء أرمن عسكريين بدون مقابل

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
    الخارجية: أذربيجان أرجعت في كثير من الحالات أسراء أرمن عسكريين بدون مقابل

    باكو، 23 مايو، أذرتاج

    أذربيجان أرجعت في كثير من الحالات أسراء عسكريين احتجزوا خلال الحرب إلى أرمينيا بدون مقابل.

    قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية هذه الكلمات في بيان لها بشأن التصريح غير المبرر الذي أدلى به وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان عن وجود أسراء عسكريين أرمن في أراضي أذربيجان، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة أوروبا ليو دوكيرتي.

    كما قالت الخارجية الأذربيجانية في البيان: "فيما يخص بمجموعة من العسكريين الأرمن الذين أرسلتهم أرمينيا إلى أراضي أذربيجان بعد انتهاء الحرب الوطنية بهدف تنفيذ الاستفزازات العسكرية فيها فإن قيادة أرمينيا على علم بأنهم ليسوا بأسراء عسكريين وعلى الرغم من قيام أذربيجان بارجاع حوالي نصف عدد المحتجزين منهم الى أرمينيا، ذلك إظهارا منها حسن نيتها فإن الجانب الأرميني يمتنع بذريعة دعوى قضائية مفبركة، عن إعادة جنديين أذربيجانيين اثنين دخلا إلى أراضي أرمينيا وهما ضلا سبيلهما ومن خلاله يضر بالجهود الرامية الى بناء الثقة.

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