مصور لأذرتاج يفوز بميدالية FİAP الذهبية

باكو، 23 مايو (أذرتاج)

فاز المصور لوكالة أذرتاج إلقار جعفروف بميدالية FIAP الذهبية في مسابقة التصوير الدولية GOOD LIGHT 2023 المقامة في صربيا.

تم تقديم 3350 صورة فوتوغرافية لـ183 مصور من 54 بلدا الى هذه المسابقة المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي (فياب).

منحت الميدالية للمصور على الصورة الفوتوغرافية التي تعكس عواقب جريمة القصف الصاروخي التي ارتكبها الجيش الأرميني على مدينة كنجه ثاني اكبر مدينة في أذربيجان خلال الحرب القراباغية الثانية عام 2020. تسمى الصورة بـ"انسان أمام بيته المقصوف.

كرس المراسل المصور هذا الفوز للذكرى العزيزة لزميله الشهيد الصحفي محرم ابراهيموف الذي شارك معه في توثيق هذه الاعمال الوحشية.