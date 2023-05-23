مذكرة تفاهم بين آذبرومو وكالة تنمية الأعمال والأسواق الزراعية الليتوانية

باكو، 23 مايو، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الصادرات والاستثمار (آذبرومو) ووكالة تنمية الأعمال التجارية والأسواق الزراعية الليتوانية ("Litfood").

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن آذبرومو أن الوثيقة تم التوقيع عليها من قبل رئيس وكالة ترويج الصادرات والاستثمار يوسف عبدلايف ومدير "Litfood" شاروناس تسيليسيوس. ستعمل المذكرة على توسيع التعاون بين الوكالتين وتبادل الخبرات المتقدمة.

يذكر أنه تم توقيع المذكرة في إطار منتدى الأعمال الليتواني الأذربيجاني في فيلنيوس، الذي نظمته آذبرومو ووكالة تنمية الأعمال والأسواق الزراعية ووكالة الابتكار الليتوانية.