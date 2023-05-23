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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي نائب مندوب البلد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسائر المنظمات الدولية

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
    الرئيس علييف يعفي نائب مندوب البلد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسائر المنظمات الدولية

    باكو، 23 مايو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 مايو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن نائب المندوب الأذربيجاني الدائم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ولدى سائر المنظمات الدولية.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء سيمور قربان اوغلو مرد علييف عن منصب نائب المندوب الأذربيجاني الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسائر المنظمات الدولية.

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