أذربيجان: 13 حالة إصابة بكورونا في 23 مايو

باكو، 23 مايو، (اذرتاج)

سجلت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و17 حالة التعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 23 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و748 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و403 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و273 مريض منهم ويستمر علاج 72 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1274 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و613 ألف و693 فحص طبي.