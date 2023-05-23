أذربيجان: تطعيم 188 جرعة من لقاح كورونا في 23 مايو

باكو، 23 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 188 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 42 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و116 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 28 شخصا الجرعة الثالثة وجرعين تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و964 ألف و177 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و411 ألف و296 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و883 ألف و346 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و328 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و207 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.