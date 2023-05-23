مائدة مستديرة في "روسيا – أذربيجان: القضايا الملحة للتعاون الإعلامي" في موسكو

باكو، 23 مايو، أذرتاج

نظمت مائدة مستديرة في موضوع "روسيا – أذربيجان: القضايا الملحة للتعاون الإعلامي" بوكالة تاس الروسية بحضور رؤساء وممثلين عن مؤسسات الإعلام الرائدة الأذربيجانية والروسية وسفير البلد في روسيا بولاد بلبل اوغلو والنائب الأول للمدير العام لوكالة تاس ميخائل قوسمان.

وقبل الاجتماع تعرف مشاركون على معرض صور مكرس للذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف. وفي جولة تفقدية نظمت إلى مختلف أقسام وكالة تاس أحيط أعضاء وفد أذربيجان علما بتاريخ الوكالة وفعالياتها.

وافتتح المائدة المستديرة المدير العام لوكالة تاس سيرجي ميخايلوف وأعاد للذاكرة أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التقى برؤساء وسائل الإعلام الجماهيرية الرائدة الروسية في تاس على هامش زيارته الرسمية التي قام بها للاتحاد الروسي في فبراير ممن العام الماضي. وقال المدير العام لتاس "إن فكرة تنظيم مائدة مستديرة حول تبادل الآراء والنشاط المتبادل بين وسائل الإعلام الجماهيرية الأذربيجانية والروسية في ذلك اللقاء ومن المسرور خاصة أن اجتماعنا هذا ينعقد في الأيام التي تحتفل فيها بالذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي حيدر علييف الذي كان صديقا كبيرا لوكالة تاس وكان دوما يختار تاس لعقد مؤتمرات صحفية ويفرح بكل لقاء مع الصحفيين. وهذه الصداقة مستمرة من قبل الهام بن حيدر أيضا ونشيد بهذا الموقف تقديرا ونأمل في مواصلة تنمية هذا."

وذكر رئيس مجلس إدارة أذرتاج وكالة أنباء أذربيجان الحكومية وقار علييف أن لقاءات ممثلي الإعلام تفتح طريقا أمام نمو جودة التعاون والمزيد لتعزيز العلاقات القائمة. واكد على أن الإعلام يتعرض لتحولات جذرية تحت تأثير نزعات جديدة في ميدان الأخبار في العالم العصري ويكتسب التبادل بالخبرة بين مؤسسات الإعلام في مثل هذه الظروف بأهمية كبيرة. وتحدث علييف عن تاريخ أذرتاج وسبيل التطور في سياق العلاقات المتبادلة مع وكالة تاس.

وأشار رئيس مجلس إدارة أذرتاج إلى أن وجود شبكة موسعة من الصحافة الناطبة بالروسية في أذربيجان مزية تفرق البلد من سائر بلدان جنوب القوقاز وقال "إنه لو لا اهتمام رئيس البلد بدعم وتطوير دراسة اللغة الروسية في أذربيجان قد كان من المستحيل وجود هذا الوضع. ومنشورات أذربيجان باللغة الروسية قد جلبت الآلاف من الجماهير ليس داخل البلد فقط ولكن في خارج حدوده أيضا بفضل عرض المعلومات عرضا صحيحا ومحترفا. "

واكد ناطقون في المائدة المستديرة على ضرورة العلاقات المتبادلة في تنمية التبادل بالمعلومات في الحقائق الجديدة بين إعلامي كلا البلدين وناقشوا حول سبل تعاون مستقبلي.