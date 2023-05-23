أمين لجنة الدولة: 6 من جنودنا في عداد المفقودين منذ انتهاء حرب قراباغ الثانية

باكو، 23 مايو، أذرتاج

قال أمين لجنة الدولة المعنية بالمواطنين الأسراء والمفقودين والرهائن رئيس فريق العمل إسماعيل أخوندوف في المؤتمر الدولي المنعقد في موضوع "علم الآثار الشرعي وأنثروبولوجيا الطب الشرعي: التطبيقات الإنسانية" في باكو 23 مايو اليوم إن 3890 شخص مسجل بصفتهم مفقودين في لجنة الدولة خلال حرب قراباغ الأولى. ومنهم 3171 شخص من العسكريين و719 شخص من المدنيين ومن المدنيين 71 شخصا من القاصرين غير بالغي الرشد و267 شخص من النسوة و326 شخص من المسنين والشيوخ والعجزة.

وأضاف اخوندوف أن لدينا معلومات لن تدحض حول احتجاز 872 شخص من العدد العام من المفقودين ومن ضمنهم 29 طفلا و98 امرأة و112 مسن كأسير او رهين او بقائهم في الأراضي المحتلة وأما حرب قراباغ الثانية الواقعة في سبتمبر عام 2020م فإن 6 من جنودنا في عداد المفقودين منذ انتهاء حرب قراباغ الثانية.