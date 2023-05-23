رئيس مجلس إدارة أذرتاج: لقاء ممثلي الإعلام الأذربيجاني والروسي يساهم في إثراء فضاء المعلومات

باكو، 23 مايو، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف في تصريح له إن المائدة المستديرة المنعقدة في "روسيا – أذربيجان: القضايا الملحة للتعاون الإعلامي" تساهم في تنمية التعاون بين مؤسسات الإعلام لكلا البلدين.

وابلغ أن "المائدة المستديرة في "روسيا – أذربيجان: القضايا الملحة للتعاون الإعلامي" المنعقدة في وكالة تاس حضرها ممثلون عن مؤسسات الإعلام الرائدة لكلا البلدين وكان لقاء شاملا ومثمرا إلى درجة كافية. ومما كان يجلب الاهتمام تنظيم معرض صور أمام مبنى وكالة تاس تكريسا للذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي حيدر علييف. وكان عدد كبير من المشاركين شاركوا ذكرياتهم حول الزعيم القومي حيدر علييف وتحدثوا عن دعم الزعيم العام واعتنائه بالإعلام."

واكد رئيس مجلس إدارة أذرتاج على أن آراء مهمة حول التعاون بين وسائل الإعلام الجماهيرية قد طرحت في كلمات ألقيت في المائدة المستديرة مفيدا "أنني متأكد من أن هذه الآراء ومقترحات مطروحة تساهم في إثراء فضاء إعلام أذربيجان وروسيا."