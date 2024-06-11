عبد الفتاح السيسي: مصر تساند لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

أكدت لفخامة الرئيس خلال المباحثات، مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة قالها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية أذربيجان اليوم في القاهرة.

كما قال السيسي ان هذه المبادرات ستسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية، ويحقق مصالح شعوب المنطقة. وأضاف : "ختامًا أجدد ترحيبي بفخامة الرئيس "علييف" متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في مسار تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بين بلدينا في كافة المجالات استكمالًا للعلاقات الودية والتاريخية، التي تربط شعبينا الصديقين.