الرئيس إلهام علييف: أذربيجان ومصر تتعاونان بشكل فعال ضمن المنظمات الدولية

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة إن آراءنا متطابقة في جميع المسائل الدولية.

وأضاف الرئيس علييف أن أذربيجان ومصر تتعاونان بشكل فعال ضمن المنظمات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والتعاون الإسلامي، مفيدا أن البلدين ناشطان معا في سبيل تعزيز التضامن الإسلامي أيضا.