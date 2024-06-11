الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى إنجازات معينة في تحديد الحدود

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك منعقد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة إن أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في الوقت الحاضر إلى إنجازات معينة في عمل تحديد حدودهما الدولية وقد تم تحديد 7ر12 كيلومتر من الحدود الدولية بينهما بالاتفاق.

وأضاف الرئيس علييف أن أربع قرى لمحافظة قازاخ الأذربيجانية كانت محتلة لمدة زادت عن ثلاثين عاما، قد استعيدت عن طريق المفاوضات إلى أذربيجان ونصف ذلك بأمر إيجابي.