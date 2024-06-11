الرئيس إلهام علييف: ازداد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومصر عدة مرات

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك منعقد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة “إننا إذا ألقينا نظرة على الأرقام الإحصائية نجد أن حجم التبادل التجاري ازداد عدة مرات ولكن الأرقام العادية لا ترضينا بعدُ".

وأعرب الرئيس علييف عن ثقته في أن الوثائق الموقع عليها اليوم وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها تساعد البلدين في هذا الصدد، مؤكدا على امكانية إحراز نتائج جيدة، قبل كل شيء، في مجالات الطاقة وإنتاج أنواع الطاقة المتجددة وصناعة النفط والصيدلية وصناعة الألومينيوم وغيرها.