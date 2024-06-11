الرئيس إلهام علييف: الحوار السياسي مع مصر منتظم

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

ستعطي هذه الزيارة دفعة كبيرة لتطوير العلاقات المصرية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 8 يونيو.

وأضاف رئيس الدولة: "لقد استقبلنا الرئيس السيسي في أذربيجان العام الماضي وفي العام الراهن أنا ازوره. هذا يعني أن الحوار السياسي منتظم واتفقنا على مواصلة هذا الحوار السياسي".