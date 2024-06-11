وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

أذربيجان عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

أذربيجان عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

تم انتخاب أذربيجان عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج ان أذربيجان ستصبح عضوا في المجلس للمرة الثالثة في 2025-2027.

كان عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأول مرة عامي 2003-2005 وللمرة الثانية عامي 2017-2019. وتم انتخاب 20 دولة أخرى الى جانب أذربيجان لعضوية المجلس.

إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الهيئات الرئيسية الستة للأمم المتحدة. تأسس المجلس في 26 يونيو 1945 ويقوم بتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمات المنظمة الخمس عشرة المتخصصة و9 لجان وظيفية و5 لجان إقليمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

إلى جانب بداية أذربيجان الرسمية لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ اليوم، يعد انتخاب أذربيجان عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مظهرا آخر لنفوذ البلاد المتزايد في المجتمع الدولي.

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