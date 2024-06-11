الرئيس إلهام علييف يلتقي مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف (محدث)

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في القاهرة في 8 يونيو.

ووفقا لأذرتاج، أشار الرئيس إلهام علييف خلال الاجتماع إلى وجوده في الأزهر للمرة الثانية، وأشار إلى أنه سعيد بوجوده هنا مرة أخرى في إطار زيارة رسمية لمصر ولقاء شيخ الأزهر الإمام الأعلى أحمد محمد الطيب.

وأكد رئيس الدولة على المستوى الرفيع للعلاقات الأذربيجانية المصرية والروابط التاريخية بين البلدين. قال الرئيس إلهام علييف إن تطوير العلاقات مع الدول العربية بشكل عام هو أحد المجالات ذات الأولوية في السياسة الخارجية لأذربيجان.

وقال رئيس الدولة إن الأحداث المهمة تقام في أذربيجان فيما يتعلق بتنمية الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، وتساهم بلادنا في الحوار بين الأديان، ودعا الإمام الأعلى أحمد محمد الطيب لزيارة بلادنا.

أعلن الرئيس الأذربيجاني أن بلادنا ستستضيف هذا العام مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. وأشار إلى أن أذربيجان، مع الأزهر، بادرتا إلى تنظيم اجتماع آخر للزعماء الدينيين في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب29.

وأشار رئيس الدولة إلى أن الأراضي الأذربيجانية كانت تحت الاحتلال منذ حوالي ثلاثين عاما، وقال إنه خلال الاحتلال تم تدمير المعالم المادية والثقافية للدين الإسلامي في أذربيجان، بما في ذلك 65 مسجدا من أصل 67. وشدد الرئيس إلهام علييف بشعور من الأسف على أن هذا الصراع لم يكن حله السياسي ممكنا، وقال إن أذربيجان، باستخدام حق الدفاع عن النفس، قضت على نظام الاحتلال واستعادت سلامة أراضيها وسيادتها بالكامل. وأشار رئيس الدولة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإجراءات الرامية إلى ترميم المساجد والتراث الإسلامي في الأراضي المحررة، وتم بالفعل ترميم خمسة مساجد. وأكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تساهم في التضامن الإسلامي وتواصل الجهود مع الدول الإسلامية الشقيقة في هذا الاتجاه.

ونوه رئيس الدولة بأهمية إعلان مدينة شوشا عاصمة لثقافة العالم الإسلامي والفعاليات التي تقام في شوشا في هذا الإطار. وأكد أيضًا أن 16 مسجدًا من أصل 17 مسجدًا كانت تعمل في شوشا، دمرت بالكامل أثناء الاحتلال.

ووجه شيخ الأزهر الإمام الأعلى أحمد محمد الطيب الشكر لرئيس الدولة على اللقاء، منوهاً بالمستوى الرفيع للعلاقات بين مصر وأذربيجان. وأعرب عن ارتياحه لأن أذربيجان ضمنت بشكل كامل سلامة أراضيها وسيادتها. وفي معرض شكره للدعوة لحضور مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، قال أحمد محمد الطيب إنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في هذا الحدث.

وأشار شيخ الأزهر إلى انعقاد القمة الثانية لزعماء الأديان في العالم في باكو، وأعرب عن امتنانه الشخصي للرئيس إلهام علييف لمساهمة أذربيجان في التضامن الإسلامي. وأشار إلى أنه يجري تنفيذ عمل مشترك لتنظيم اجتماع للزعماء الدينيين في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب29.

وقال الإمام الأكبر أحمد محمد الطيب إن الأزهر مستعد لدعم تعليم اللغة العربية في أذربيجان، ولفت إلى أن الطلاب الأذربيجانيين يدرسون أيضًا في الأزهر.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه لنية دعم تدريس اللغة العربية في بلدنا، وأشار إلى أن أذربيجان أولت تاريخيا اهتماما كبيرا للبحث وتدريس اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وأكد أن كلية الدراسات الشرقية تعمل في جامعة باكو الحكومية، وفي الأكاديمية الوطنية للعلوم أذربيجان – معهد الدراسات الشرقية.