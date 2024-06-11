وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار رسمية

باسم الرئيس المصري.. إقامة مأدبة غذاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

أقيمت مأدبة غذاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القاهرة في 8 يونيو، ذلك باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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