باسم الرئيس المصري.. إقامة مأدبة غذاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

أقيمت مأدبة غذاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القاهرة في 8 يونيو، ذلك باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.