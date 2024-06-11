باسم الرئيس المصري.. إقامة مأدبة غذاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني

أخبار رسمية
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وزير الاقتصاد يلتقي بوزيرة البنية التحتية والطاقة الألبانية
- 11.06.2024 [20:57]
رئيس بيلاروس يستقبل رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني
- 11.06.2024 [20:16]
بحث مسائل توسيع العلاقات العسكرية بين أذربيجان والنمسا
- 11.06.2024 [19:51]
نائب الوزير الإماراتي: تصبح فعاليات كوب 29 في أذربيجان أحسن الحدث العالمي
- 11.06.2024 [19:26]
احياء ذكرى العالم التركماني العراقي عطا ترزي باشي في انقرة
- 11.06.2024 [17:55]
بحث مع شركة اسبانية فرص لتوطين الإنتاج في أذربيجان
- 11.06.2024 [17:07]
انخفاض إنتاج النفط في أذربيجان هذا العام
- 11.06.2024 [16:54]
حفل إطلاق فعاليات برنامج لنكران عاصمة الشباب للعالم التركي
- 11.06.2024 [15:54]
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2 في المائة في نخجوان
- 11.06.2024 [15:41]
بحث العلاقات السياحية بين أذربيجان وألبانيا
- 11.06.2024 [15:33]
الإيسيسكو تؤكد التزامها بالمساهمة في القضاء على عمل الأطفال وتحقيق رفاهيتهم
- 11.06.2024 [15:31]
دخول فصل الصيف في أراضي البلد
- 11.06.2024 [15:07]
مجلس قضاة ادارة شؤون مسلمي القوقاز يفتي بشأن عيد الأضحى
- 11.06.2024 [12:16]
العلاقات بين أذربيجان والامارات مهمة من حيث التعاون الأخضر
- 11.06.2024 [12:06]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 11.06.2024 [11:54]
انطلاق منتدى تبادل الخبرات الوزاري بين أذربيجان ودولة الامارات في باكو
- 11.06.2024 [11:35]
أذربيجان تشارك في حفل اليوم العالمي للشاي في مقر اليونسكو
- 11.06.2024 [11:08]
بمرسوم رئاسي.. يؤسس برنامج لجلب المهاجرين ذوي المؤهلات العالية في أذربيجان
- 10.06.2024 [20:26]
لقاء مع وزيرة البيئة والسياحة الألبانية يشهد بحث مسائل تحضيرات لكوب29
- 10.06.2024 [19:31]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الى تركيا
- 10.06.2024 [19:07]
مأدبة غذاء مشتركة للرئيسين الاذربيجاني والتركي
- 10.06.2024 [18:11]
لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركي (محدث)
- 10.06.2024 [17:30]
انطلاق بطولة كأس العالم في الجوكان بباكو
- 10.06.2024 [17:13]
مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي
- 10.06.2024 [17:09]
وزير الخارجية الاذربيجاني يغادر إلى ألمانيا في زيارة عمل
- 10.06.2024 [16:56]
ليبيا تسعى الى زيادة إنتاجها اليومي من النفط
- 10.06.2024 [16:00]
اول ورشة عمل "الآفاق الزرقاء لبحر الخزر" في إطار تحضيرات كوب29
- 10.06.2024 [15:58]
تطهير مساحة 1362.3 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي
- 10.06.2024 [15:56]
رئيسا أذربيجان وتركيا يلتقيان في مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة
- 10.06.2024 [15:42]
الرئيس إلهام علييف يقوم بزيارة عمل الى تركيا
- 10.06.2024 [15:01]
وزارة الدفاع: جندي اذربيجاني أصبح في عداد المفقودين في ظروف مجهولة
- 10.06.2024 [11:28]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 10.06.2024 [11:15]
رئيسة المجلس الوطني تزور بيلاروس
- 10.06.2024 [10:51]
ثاني رائد فضاء تركي يتهيأ لرحلة "جالاكتيك 07"
- 08.06.2024 [18:51]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى مصر
- 08.06.2024 [18:00]
اليونسكو تستهل مبادرة جديدة بشأن "خضرنة التعليم" في الصفوف الدراسية
- 08.06.2024 [18:00]
باسم الرئيس المصري.. إقامة مأدبة غذاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني
- 08.06.2024 [17:00]
أذربيجان عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
- 08.06.2024 [16:40]
الرئيس إلهام علييف: الحوار السياسي مع مصر منتظم
- 08.06.2024 [16:36]
الرئيس إلهام علييف: ازداد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومصر عدة مرات
- 08.06.2024 [15:59]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان ومصر تتعاونان بشكل فعال ضمن المنظمات الدولية
- 08.06.2024 [15:53]
الرئيسان الاذربيجاني والمصري يشهدان التوقيع على وثائق بين البلدين (محدث)
- 08.06.2024 [15:15]
رئيسا أذربيجان ومصر يدليان ببيان صحفي
- 08.06.2024 [13:50]
رئيسا أذربيجان ومصر يجتمعان بحضور الوفدين
- 08.06.2024 [12:50]
انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لبنك جورجيا الوطني
- 08.06.2024 [12:47]
حفل استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في مصر
- 08.06.2024 [12:35]
اكتشاف أسلحة وذخائر في خانكندي وكلبجر وشجيرات القنب في خوجالي
- 08.06.2024 [11:14]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 08.06.2024 [10:48]
انخفاض سعر برميل النفط
- 08.06.2024 [10:43]
كازاخستان تستضيف المؤتمر العالمي الـ26 للبترول في عام 2028
- 07.06.2024 [20:49]
الرئيس الاذربيجاني يصل الى مصر في زيارة رسمية
- 07.06.2024 [19:41]
توقيع وثيقة للتعاون في المجال العسكري بين أذربيجان وكازاخستان
- 07.06.2024 [16:47]
بحث تطوير التعاون الأذربيجاني الروسي في سانت بطرسبورغ
- 07.06.2024 [16:40]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى – صور
- 07.06.2024 [16:34]
المجلس الوطني يبرم مشروع قانون في تعديلات ميزانية الدولة لعام 2024م
- 07.06.2024 [12:57]
توقيع خريطة الطريق لتطوير التعاون البرلماني بين أذربيجان وأوزبكستان
- 07.06.2024 [12:42]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى – صور
- 07.06.2024 [12:36]
الولايات المتحدة تفرض عقوبات تأشيرة دخول على جورجيا
- 07.06.2024 [11:31]
بحث التعاون في المجال العسكري التقني بين أذربيجان وأوزبكستان
- 07.06.2024 [10:41]
رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي بوفد من مجموعة شركات "كناوف" الألمانية
- 07.06.2024 [10:25]
كازاخستان ستستضيف الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية للدول التركية
- 06.06.2024 [20:40]
أذربيجان تستضيف المؤتمر الدولي لتطوير الاتصالات في العام القادم
- 06.06.2024 [20:30]
رئاسة كوب29 الأذربيجانية تعقد لقاء مع رؤساء مجموعات التفاوض الرئيسية في بون
- 06.06.2024 [20:00]
الجمعية البرلمانية للدول التركية تختتم دورتها الـ13 بتبني إعلان باكو
- 06.06.2024 [19:19]
إلهام علييف: هناك حاجة أكبر الى إمكانيات الممر الأوسط في العالم
- 06.06.2024 [19:15]
التصديق على ميزانية امانة الجمعية البرلمانية للدول التركية للعام القادم
- 06.06.2024 [18:38]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في عُمان
- 06.06.2024 [17:29]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للدول التركية
- 06.06.2024 [17:22]
إطلاق حصاد الحبوب في شاكي
- 06.06.2024 [17:01]
الرئيس إلهام علييف يلتقي المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (محدث)
- 06.06.2024 [16:57]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى – صور
- 06.06.2024 [16:28]
الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى عُمان
- 06.06.2024 [16:23]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس برلمان قيرغزيستان (محدث)
- 06.06.2024 [16:22]
سوكار: نسعى إلى المزيد من تسريع الأعمال في قطاع الاستخراج
- 06.06.2024 [16:12]
شركة ألمانية: علينا ان نجد طرقا جديدة لإمدادات الغاز من أذربيجان الى أوروبا
- 06.06.2024 [16:05]
رئاسة الجمعية البرلمانية للدول التركية تنتقل إلى أذربيجان
- 06.06.2024 [15:09]
بحث مسائل الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية البولندية
- 06.06.2024 [14:44]
الرئيس الروسي: وتيرة تنمية حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان جيدة
- 06.06.2024 [13:51]