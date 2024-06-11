الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى مصر

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الرسمية الى جمهورية مصر العربية في 8 يونيو.

أفادت أذرتاج انه كان في وداعه في ارض مطار القاهرة الدولية كبار المسئولين المصريين.