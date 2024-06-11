ثاني رائد فضاء تركي يتهيأ لرحلة "جالاكتيك 07"

باكو، 8 يونيو (اذرتاج)

وصلت إلى المراحل الأخيرة التحضيرات الخاصة برحلة الفضاء "جالاكتيك 07" التي تضم رائد الفضاء التركي الثاني، توفا جيهانغير أتاسوار، حسبما أفادت وكالة الاناضول.

وقدمت شركة فيرجن جالاكتيك، معلومات عبر حسابها في منصة إكس، السبت، عن تفاصيل التحضيرات لمهمة "جالاكتيك 07".

وأشارت في منشور إلى أن التحضيرات مستمرة على قدم وساق، وأنه تم التخطيط لإطلاق الرحلة في الساعة 08:30 بتوقيت الولايات المتحدة (17:30 بتوقيت تركيا / 14:30 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يقلع الصاروخ الحامل للمركبة "VSS Unity" التابعة لشركة فيرجن جالاكتيك، من منشأة سبيس بورت في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وسيكون الرائد التركي (الاذربيجاني الأصل) أتاسوار جزءًا من فريق "جالاكتيك 07" المكون من ستة أفراد، بينهم اثنان من الولايات المتحدة وواحد من إيطاليا بالإضافة إلى ربانين اثنين.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي ساعة و10 دقائق، وستصل المركبة "VSS Unity" إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم بواسطة الطائرة الحاملة، لتشعل بعدها محركها الصاروخي الهجين للوصول إلى ارتفاع قرابة 90 كيلومترًا.

وخلال مرحلة السقوط الحر التي تستمر نحو 3 دقائق، يخطط أتاسوار لإجراء 7 تجارب علمية في بيئة الجاذبية الصغرى.

تجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي أجرى في يناير/ كانون الثاني الماضي 13 تجربة علمية خلال مهمة "أكسيوم ميشن 3" في محطة الفضاء الدولية.