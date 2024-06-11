رئيسة المجلس الوطني تزور بيلاروس

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

تزور رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها بيلاروس.

وقال المجلس الوطني في بيان إن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات مع مسؤولين محليين.

ويضم وفد المجلس الوطني رئيس فريق العمل مع العلاقات البرلمانية مع بيلاروس زياد صمدزاده والنائبين أقالار ولييف وارزو نقييف ومسؤولين آخرين.