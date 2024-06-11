وزارة الخارجية الأذربيجانية: لا نعترف بالانتخابات المزيفة في منطقة تسخينوالي الجورجية

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانًا بشأن الانتخابات البرلمانية المزيفة المنظمة بمنطقة تسخينوالي الجورجية.

وجاء في بيان الخارجية أن وزارة الخارجية الأذربيجانية تصدق مرة أخرى على دعمها لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها ولا تعترف لا الانتخابات البرلمانية المزيفة المنظمة بمنطقة تسخينوالي الجورجية في التاسع من يونيو الجاري ولا نتائج لها.