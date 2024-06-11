وزارة الدفاع: جندي اذربيجاني أصبح في عداد المفقودين في ظروف مجهولة

باكو، 10 يونيو، (اذرتاج)

أصبح جندي الجيش الأذربيجاني حسينوف جيهون توفيق أوغلو في عداد المفقودين في 9 يونيو في اتجاه منطقة غُنُّوتْ السكنية بمحافظة سَدَرَكْ لجمهورية نخجوان ذات حكم الذاتي الأذربيجانية في ظروف مجهولة، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

ويذكر أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالبحث عن الجندي العسكري.