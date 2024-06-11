الرئيس إلهام علييف يقوم بزيارة عمل الى تركيا

باكو، 10 يونيو، (اذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة عمل الى جمهورية تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب اردوغان.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في ارض مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني.

وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز ومسؤولون آخرون.