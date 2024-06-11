تطهير مساحة 1362.3 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي

باكو، 10 يونيو، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 3-9 يونيو 88 لغما مضادا للمشاة و47 لغما مضادا للدبابات و615 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدره وكلبجر وأغدام وخوجالي وخانكندي وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 1362.3 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.