لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركي (محدث)

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

جرى لقاء على حدة بين رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في أنقرة.

أفادت أذرتاج ان الرئيسين أعربا عن امتنانهما للتطور الناجح لعلاقات الاخوة والتحالف والصداقة بين أذربيجان وتركيا في كافة المجالات.

ونوقشت في اللقاء مسائل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد والتجارة والدفاع والصناعة الدفاعية وغيرها. وتمت الإشارة خاصة الى توسيع إمكانيات السكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس مع التأكيد على أهمية النشاط المشترك بين البلدين في تطوير الممر الأوسط.

واشير مرة أخرى الى أهمية مزيد من تطوير التعاون بين البلدان الشقيقة ومنظمة الدول التركية واجتماع قمة تركية غير رسمية سيعقد في شوشا.

قال الرئيس أردوغان انه سيشارك في اجتماع القمة غير الرسمية المزمع انعقاده في شوشا وتقدم مرة أخرى بتهانيه بمناسبة انعقاد كوب29 في أذربيجان.

ودعا الرئيس إلهام علييف مرة أخرى نظيره التركي لمؤتمر الأطراف كوب29. وقبل رئيس تركيا بامتنان هذه الدعوة.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.