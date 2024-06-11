وزير الخارجية الاذربيجاني يغادر إلى ألمانيا في زيارة عمل

باكو، 10 يونيو، (اذرتاج)

غادر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف اليوم الى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة عمل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه في إطار الزيارة، من المقرر ان يشارك في مؤتمر استعادة أوكرانيا الذي سيعقد في برلين في الفترة ما بين 11-12 يونيو وتجري لقاءات ثنائية على هامش

المؤتمر.