مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي هاكان فيدان في العاشر من يونيو اليوم.

وقالت الخارجية في بيان إن الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الأعمال المنجزة ضمن مختلف أوجه العلاقات التحالفية الثنائية بين البلدين والشؤون الإقليمية.