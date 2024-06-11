انطلاق بطولة كأس العالم في الجوكان بباكو

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو بطولة كأس العالم للجوكان، برعاية الاتحاد الاذربيجاني للفروسية، بمشاركة فرق من 10 بلدان. ستنتهي البطولة في 16 يونيو.

يجب الذكر ان لعبة "جوقان" (أو جوكان) أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو أثناء الدورة الثامنة للجنة الحكومية لليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في باكو في 3 من ديسمبر عام 2013.

يلعبه الفريقان في المرج. يسعى أعضاء الفريقين راكبين الأحصنة إلى رمي كرة صغيرة مصنوعة من الجلد أو الخشب إلى المرمى.