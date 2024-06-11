انطلاق منتدى تبادل الخبرات الوزاري بين أذربيجان ودولة الامارات في باكو

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو فعاليات منتدى تبادل الخبرات الوزاري بين أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة، برعاية الوكالة الحكومية الأذربيجانية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان (أسان خدمة).

أفادت أذرتاج ان المنتدى يجمع تحت سقفه علوي مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان (أسان خدمة) وكبار المسئولين في المجالات المختلفة من أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة انباء الإمارات ان هذا المنتدى ينظم ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة تستهدف توفير منصة للتعاون الثنائي والتواصل بين قيادات حكومتي البلدين لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض قصص النجاح الحكومي.

كما أفادت وكالة وام الإماراتية ان المنتدى يهدف إلى تعزيز مبادرات تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجالات استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها.

ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الحوارات الوزارية ضمن أكثر من 20 جلسة واجتماعا، لتبادل المعرفة في مختلف المجالات بين وزراء حكومة دولة الإمارات ونظرائهم في حكومة جمهورية أذربيجان، إضافة إلى جلسات تستعرض الخبرات الدولية بهدف استلهام الرؤى العالمية وأفضل الممارسات، إضافة إلى ورش عمل تستعرض أفضل التجارب الحكومية التي طورتها الدولة.

وسيعمل المشاركون على تبادل الأفكار لتطوير مشاريع استراتيجية مؤثرة في 6 مجالات تشمل؛ التنويع الاقتصادي والاستثمار، وحماية البيئة والطاقة الخضراء، والتعليم، والصحة، وجودة الحياة الاجتماعية، والخدمة العامة والابتكار، حسبما أفادت وكالة "وام".