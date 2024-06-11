العلاقات بين أذربيجان والامارات مهمة من حيث التعاون الأخضر

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

نحن في الحكومة الأذربيجانية ممتنون للتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة. ان العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد نموا متزايدا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها علوي مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان (أسان خدمة) في خطاب ألقاه في منتدى تبادل الخبرات الوزاري بين أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة، بباكو اليوم.

وأضاف مهدييف ان التعاون بين أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة في اعلى مستوى له. وزاد ان العلاقات بين الدولتين مهمة من حيث التعاون الأخضر.