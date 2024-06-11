مجلس قضاة ادارة شؤون مسلمي القوقاز يفتي بشأن عيد الأضحى

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

افتى مجلس القضاة التابع لادارة شؤون مسلمي القوقاز بشأن عيد الأضحى.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لادارة شؤون مسلمي القوقاز ان مرصد شماخي للفيزياء الفلكية باسم نصير الدين الطوسي، التابع لوزارة العلوم والتربية بجمهورية أذربيجان اعلن ان اول يوم عيد الأضحى يصادف في 10 من شهر ذي الحجة ، الموافق 16 يونيو حسب التقويم الميلادي بناء على ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445 في افق أذربيجان. أيام التشريق ثلاثة أيام، ابتداء من 16 يونيو.