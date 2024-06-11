أذربيجان تستثمر 13 مليون دولار في اقتصاد جورجيا خلال الربع الأول للعام الحالي

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

استثمرت أذربيجان 13 مليون دولار في اقتصاد جورجيا خلال الربع الأول من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن دائرة الإحصاء الوطنية الجورجية أنه على الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات التي وظفتها عدد من الدول في الاقتصاد الجورجي، فإن حجم الاستثمارات الأذربيجانية يزيد بمقدار 20 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.