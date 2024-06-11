وزيرة الدولة الإماراتية عهود الرومي: الاتفاقيات الموقعة بين أذربيجان والامارات تنفذ بنجاح

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

تشهد العلاقات بين أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة نموا قويا. يجب الذكر ان الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الى أذربيجان عام 2024 ساهمت في المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين. توجت هذه الزيارة بالتوقيع على اتفاقيات مهمة بين البلدين.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في خطاب ألقاها في منتدى تبادل الخبرات الوزاري بين أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة، بباكو اليوم.

وأشارت الوزيرة الى ان الاتفاقيات الموقعة تنفذ بنجاح حاليا، مضيفة ان هدفنا تعزيز التعاون من اجل رفاهية الشعبين الاذربيجاني والاماراتي. "أرحب باستضافة أذربيجان كوب29 في نوفمبر هذا العام. اعتقد ان كوب29 سيكون حدثا تاريخيا بمساعي أذربيجان."