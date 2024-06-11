انخفاض إنتاج النفط في أذربيجان هذا العام

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

تم إنتاج 12 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) في الجمهورية خلال الفترة ما بيين يناير- مايو من العام الحالي. وهذا أقل بنسبة 5.5 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة أنه سيتم تخصيص 6.8 مليون طن من إنتاج النفط من حقل "آذري – جيراق – جونشلي" و1.8 مليون طن (المكثفات) من حقل "شاه دنيز" و0.25 مليون طن (المكثفات) من حقل "آبشيرون". وبلغ إنتاج النفط في شركة "سوكار" 3.1 مليون طن.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم نقل 9.9 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) للتصدير. وسقط 8.6 مليون طن منها على عاتق الكونسورتيوم و1.3 مليون طن على عاتق شركة "سوكار".