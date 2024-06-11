بحث مع شركة اسبانية فرص لتوطين الإنتاج في أذربيجان

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائل جباروف مع نائب رئيس شركة İndra Sistemas الإسبانية لويس بيرموي.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول المشاريع المنفذة من قبل الشركة في أذربيجان وامكانيات توطين الإنتاج في البلد.

يجب الذكر ان هذه الشركة الاسبانية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات لها شراكة اعمال مع أكثر من 140 بلد في 46 بلدا.