كازاخستان تبحث مع المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي تطوير ممر النقل العابر لبحر الخزر

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير النقل الكازاخستاني مارات كارابايف مع المدير العام للمفوضية الأوروبية للتعاون الدولي هيرنيك خولولي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى البلد كيستوتيس يانكاوسكاس في أستانا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة النقل الكازاخستانية ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء افتتاح منصة تنسيقية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا المركزية على طول الممر الأوسط.

نوقشت في اللقاء مسائل تطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر ودراسة ممرات النقل العابرة لكازاخستان ومسائل استثمارات في مشاريع بنية تحتية جديدة.