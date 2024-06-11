رئيس وكالة الدولة: مركز "أسان خدمة" المتوقع تدشينه في شوشا يخدم السكان بعد النصف الثاني من العام الجاري

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

قال رئيس وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أسان خدمة" عُلْوي مهدييف في تصريح لصحفيين إن حفل افتتاح مركز "أسان خدمة" المشيد في شوشا ينظم في المستقبل القريب.

وابلغ مهدييف أن مركز "أسان خدمة" المتوقع تدشينه في شوشا يخدم ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي للسكان العائدين إلى شوشا والمحافظات المجاورة.