بحث مسائل توسيع العلاقات العسكرية بين أذربيجان والنمسا

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف بالأمين العام بوزارة الدفاع النمساوية أرنولد هـ. كاميل مع الوفد المرافق له في 11 يونيو اليوم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الوزير حسنوف أحاط الوفد النمساوي علما بالأعمال المنجزة في مجال إزالة الألغام في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني بعد الانتصار المحقق في الحرب الوطنية بقيادة القائد الأعلى الرئيس إلهام علييف.

واكد الطرفان في اللقاء على أهمية توسيع العلاقات في مجال الأمن فيما أشادا بمشاركة أفراد الجيش الأذربيجاني في مختلف الدورات والندوات والتدريبات المنظمة من قبل النمسا ضمن برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

ودعا الوزير حسنوف الضيف النمساوي للمشاركة في معرض الدفاع الأذربيجاني الدولي أديكس في نسخته الخامسة الذي من المقرر تنظيمه في باكو شهر سبتمبر من العام الجاري.

ونوه كاميل إلى ضرورة تطوير التعاون العسكري بين أذربيجان والنمسا.

وناقش الطرفان في اللقاء الوضع الحالي من العلاقات في مجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري بين البلدين مع التشديد على وجوب عقد لقاءات بين الأركان العامة وتنظيم الزيارات المتبادلة في سبيل تنمية التعاون العسكري.