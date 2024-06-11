رئيس بيلاروس يستقبل رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو برئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا على هامش زيارتها للبلد.

وقال المجلس الوطني في بيان إن الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو أعرب عن ثقته في مساهمة هذه الزيارة في تنمية العلاقات البرلمانية للبلدين.

وتناول الرئيس البيلاروسي لقاءات منعقدة له مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال زيارته أذربيجان الشهر الماضي. وأشاد الرئيس البيلاروسي بالإنجازات التي أحرزتها أذربيجان بقيادة الرئيس إلهام علييف مفيدا أن الرئيس علييف قد عمل الأعمال العظيمة التي من الصعب جدا أن يكررها رئيس آخر بعد الرئيس إلهام علييف.

كما عبر الرئيس لوكاشينكو عن رضاه عن مستوى العلاقات بين برلماني البلدين وقال إن العلاقات البرلمانية لا تتأخر عن المستوى الموجود للعلاقات الشاملة بين الدولتين.

ونقلت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا تحيات الرئيس إلهام علييف إلى الرئيس ألكساندر لوكاشينكو فيما طلب منها نقل تحياته هو أيضا إلى الرئيس الأذربيجاني.

وأشارت غفاروفا إلى أن الشعبين تربطهما علاقات الصداقة التقليدية والقيم العامة وان العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في جميع المجالات بعد استعادتهما استقلالهما. وتلعب العلاقات رفيعة المستوى بين زعيمي الدولتين دورا كبيرا في تنمية تلك العلاقات. وأبلغت رئيسة المجلس الوطني أن الوثائق الموقع عليها خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تعطي دفعة خاصة العلاقات.

كما تناول اللقاء الآراء الخاصة بإمكانات موجودة في تنمية التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين فيما تم التشديد على أهمية إنشاء قاعدة قانونية وتشريعية بين البرلمانين من اجل المزيد من توسيع العلاقات وتعميقها.