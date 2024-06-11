وزير الاقتصاد يلتقي بوزيرة البنية التحتية والطاقة الألبانية

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف بنائبة رئيس الوزراء الألباني وزيرة البنية التحتية والطاقة بيليندا باللوكو.

وقالت الوزارة في بيان إن اللقاء ارتكز على التأكيد على دور خاص تلعبه الاتصالات الوثيقة بين زعيمي الدولتين في تنمية العلاقات بين البلدين وأهمية الزيارات المتبادلة.

وتم وصف اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقع عليها بين حكومة أذربيجان ومجلس الوزراء الألباني في شهر مارس من العام الحالي بخطوة أخرى موجهة إلى تنمية العلاقات في مجالات التجارة والاستثمارات والطاقة والنقل والبنية التحتية والبيئة والمجالات الأخرى. كما تم التشديد على وجوب تحليل وتقييم الفرص الموجودة والتعاون بين دوائر الأعمال من اجل تنمية العلاقات الثنائية. كما تم التعبير عن اهتمام بتوسيع التعاون في مجال السياحة.

كما أجرى الطرفان تبادل وجهات نظر حول مسائل الفعاليات المشتركة في المجال الاقتصادي والشراكة المثمرة في الطاقة وتشجيع الاستثمارات الثنائية.