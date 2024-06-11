العودة الكبرى: دفعة أخرى من النازحين يعودون الى شوشا

باكو، 12 يونيو، (اذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى المحافظات المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في محافظة قراداغ لمدينة باكو في 12 يونيو وتضم القافلة هذه المرة 21 عائلة مكونة من 85 شخصا.

وستسكن العائلات العائدة في منازل بمدينة شوشا بنيت من جديد.

وبذلك بلغ عدد العائلات العائدة إلى مدينة شوشا 126 عائلة تتضمن 491 فرد.