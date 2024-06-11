بحث فرص توسيع التعاون الثنائي مع هيئة تنمية المجتمع بدبي

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

التقى وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني ساحل بابايف برئيسة مجلس جودة الحياة والمديرة العامة في هيئة تنمية المجتمع بدبي حصة بنت عيسى بوحميد مع الوفد المرافق لها.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير بابايف أشار إلى أهمية توسيع العلاقات التعاونية في المجال الاجتماعي أيضا مشيرا إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين.

وقدمت معلومات مفصلة حول الإصلاحات الاجتماعية المنفذة في البلد خلال السنوات الأخيرة والإنجازات المحرزة ومفهوم دوست والحلول المبتكرة المطبقة في نظام الضمان الاجتماعي. وقد تم لفت الانتباه إلى أنه تم إنشاء آليات لتحديد المدفوعات الاجتماعية بشكل استباقي بما في ذلك الاستحقاقات.

كما تم التشديد على أهمية إجراء تبادل الخبرات والمعارف وكذلك العلاقات الثنائية في عملية الإصلاحات المنفذة.

وأعربت حصة بنت عيسى بوحميد عن امتنانها من زيارة البلد. وأبلغت اهتمامهم بتنمية العلاقات في مجالات ذات الصلة بين الهيئة التي ترأسها ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وبحث الطرفان في اللقاء فرص توسيع التعاون الثنائي.